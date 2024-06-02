Больше половины родителей контролируют книжный выбор своих детей

Фото: Динар Фатыхов

Книжный сервис «Литрес» совместно с сетью книжных магазинов «Буквоед» провели исследование среди родителей, чтобы выяснить, контролируют ли они чтение своих детей и как относятся к популярным жанрам. Опрос выявил несколько интересных тенденций.

Большинство родителей, а именно 60%, признают, что они влияют на выбор книг своих детей. Почти все опрошенные (97%) хотели бы, чтобы дети чаще знакомились с новыми книгами, однако 59% родителей не смогли назвать любимую книгу своего ребенка.

Только 25% опрошенных запрещали своим детям читать или слушать определенные произведения. Основными причинами запрета были несоответствие сюжета возрасту ребенка (69%), наличие нецензурной лексики (66%) и сомнительная репутация автора (31%). Чаще всего ограничения на чтение накладывают родители детей в возрасте от 11 до 14 лет (35%), в то время как подростков 15—18 лет ограничивают лишь 15% родителей.

Кроме того, 48% респондентов считают графические романы и комиксы полноценной литературой. Позитивное отношение к азиатским комиксам выразили 52% родителей, 22% — против, 26% затруднились с ответом.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова