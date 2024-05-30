Ралли-рейд «Шелковый путь 2024» пройдет по территории трех стран: России, Монголии и Китая

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Маршрут пройдет по территории трех стран: России, Монголии и Китая, — об этом рассказали организаторы соревнования на пресс-конференции.

В этом году ралли-рейд станет интересным благодаря участию чемпиона и призеров прошлого года — МАЗ и КАМАЗ. В связи с санкциями эти команды не могут участвовать в международных соревнованиях, поэтому выяснят отношения именно в рамках ралли-рейда «Шелковый путь».



Маршрут ралли-рейда включает в себя 11 этапов. Общая дистанция составит 5256 километров, из них 2993 километра придутся на спецучастки.

Этапы ралли-рейда:

Пролог (5 июля) — Томск — Томск, протяженность спецучастка 25 км. 6 июля — Томск — Барнаул, 180 км. 7 июля — Барнаул — Горно-Алтайск, 133 км. 8 июля — Горно-Алтайск — Кош-Агач, 165 км. 9 июля — Кош-Агач — Ховд, 296 км. 10 июля — Ховд — Ховд, 440 км. 11 июля — Ховд — Алтай, 385 км. 12 июля — Алтай — Алтай, 314 км. 13 июля — Алтай — Баянхогор, 423 км. 14 июля — Баянхогор — Мандалгоби, 307 км. 15 июля — Мандалгоби — Улан-Батор, 324 км.

Напомним, в июле 2023 года белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича стал победителем рейда «Шелковый путь» в грузовом зачете. Итоговое время команды: 24 часа 22 минуты 14 секунд. Второе и третье места достались экипажам команды «КАМАЗ-мастер». Команда Эдуарда Николаева добралась до финиша за 24 часа и 34 минуты, экипаж Андрея Каргинова — за 24 часа 38 минут 48 секунд.

Рената Валеева