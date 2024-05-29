Выборы депутатов Госсовета, бюджет Татарстана и фонда ОМС: как пройдет 54-е заседание депутатов Госсовета

Фото: Динар Фатыхов

В четверг, 6 июня, состоится 54-е заседание Госсовета 6-го созыва. На заседании будут рассмотрены 29 вопросов, включая 16 проектов республиканских законов и пять федеральных законопроектов.



Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин отметил ряд знаковых событий, прошедших в общественно-политической жизни республики за последнее время. Он отдельно остановился на итогах ХV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: Kazanforum-2024». Мухаметшин поблагодарил депутатов за активное участие в мероприятиях в рамках форума.

В первом чтении будут рассмотрены проекты законов об исполнении бюджета республики и бюджета фонда обязательного медицинского страхования за 2023 год. Также будут рассмотрены законопроекты, которыми вносятся изменения в Бюджетный кодекс РТ и республиканские законы о местном самоуправлении, о статусе депутата Госсовета, о приватизации государственного имущества, об использовании лесов, о молодежной политике, об образовании и ряд других.

Важнейшим вопросом повестки дня станет назначение выборов депутатов Госсовета седьмого созыва. Согласно статье 75 Конституции Татарстана и статье 87 Избирательного кодекса РТ, выборы депутатов назначаются парламентом республики.

Днем голосования на выборах в государственные органы власти Татарстана является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов.

Напомним, выборы депутатов в Госсовет Татарстана седьмого созыва состоятся 8 сентября 2024 года.

Рената Валеева