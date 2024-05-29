Форум «Лидеры цифрового развития» пройдет в седьмой раз в Манжероке

С 17 по 20 сентября на территории всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай в седьмой раз пройдет форум «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование».

«Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование» — одна из ведущих в России дискуссионных площадок для обсуждения самых актуальных трендов рынка в части цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, обмена опытом и лучшими практиками, выработки новых методик в урегулировании просроченной задолженности и конструктивного диалога между регуляторами, кредиторами и профессиональными участниками рынка взыскания и урегулирования.

В этом году фокусом программы форума станет человекоцентричность — как государство взаимодействует с человеком, оказавшимся в трудной финансовой ситуации, какие механизмы и инструменты предлагают кредиторы и коллекторские агентства.

Среди приглашенных спикеров и экспертов форума — руководители Федеральной службы судебных приставов, представители Банка России, Минстроя России, Госуслуг, руководители крупнейших банков страны, ведущих коллекторских агентств, МФО и отраслевых ассоциаций.



