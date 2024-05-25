Всероссийский конкурс «Бизнес Прорыв 2024" собрал предпринимателей со всей страны
Всероссийский конкурс «Бизнес Прорыв 2024", прошедший в рамках одноименной конференции, собрал предпринимателей со всей страны. В мероприятии приняли участие более 1500 участников, 70+ спикеров и VIP-гостей.
Конкурсантов оценивало жюри в составе:
Виктор Лебедев — бизнесмен, основатель международной компании SPL и соучредитель компании RSV. Член генерального совета «Деловой России».
Юрий Куликов — бизнесмен, директор по развитию бизнеса SATEL в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Турции. Активно занимается внедрением и популяризацией искусственного интеллекта.
Кирилл Генин — учредитель и руководитель компании «ПринтРобот».
Виктория Долженко — Team Lead в блокчейн-проекте Itez, эксперт в блокчейн-разработке.
Никита Лагода — эксперт по продвижению лекарственных препаратов, автор руководства «RX для успеха».
Виктор Аваков — руководитель ООО «МБ-Класс», эксперт в области автомобильного сервиса.
Равиль Габидуллин — президент «Академии Финансового Роста и Личностного Развития», тренер года 2021 и 2022.
Цигипало Оксана — коммерческий директор компании «Технологии лизинга», разработчик скоринговой схемы для принятия решений о финансировании.
Некоторые победители конкурса:
Сергей Зайцев — Прорыв в оффлайн бизнесе
Сергей Зайцев, серийный предприниматель и эксперт по внедрению инноваций в малый бизнес, заслуженно получил награду «Прорыв в оффлайн бизнесе». Открытые им в таком высоконкурентном регионе, как Москва, пекарни завоевали сердца потребителей и являются образцом «пекарни у дома». Сергей также является автором научных работ и ментором бизнес клуба «Ресурсы и связи».
Сергей Телеватюк — E-com герой
Генеральный директор ООО «Линда 3" Сергей Телеватюк, стал победителем в номинации «E-com герой». Он стоял у истоков онлайн-ритейла в России. Сергей — автор научных статей и наставник для молодых специалистов в сфере e-commerce.
«Для меня e-commerce — это не просто работа, это страсть. Я верю, что объединение online и offline — это будущее розничной торговли.» — Сергей Телеватюк.
Оксана Чичиарелли — Лидер продаж
Оксана Чичиарелли, старший менеджер по продажам Neocom Software, получила награду «Лидер продаж». Она разработала и внедрила стратегию продаж цифровых продуктов для радиосвязи, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и креативности.
«Успешные продажи — это сочетание стратегии, инноваций и понимания потребностей клиентов. Эта награда — признание усилий всей нашей команды.» — Оксана Чичиарелли.
Асель Оразбаева — Лучший защитник интересов бизнеса
Асель Оразбаева, GR-консультант и генеральный директор компании Business Protection & Advice, признана «Лучшим защитником интересов бизнеса». Она является экспертом в области противодействия коррупции и налаживания связей с органами государственной власти, что делает её незаменимым партнером для многих компаний.
«Бизнес нуждается в защите и поддержке, и моя цель — создать условия для его стабильного и безопасного развития.» — Асель Оразбаева.
Алексей Никонов — Медийный бизнесмен
Алексей Никонов, один из топ-10 селлеров Озон и WB, стал «Медийным бизнесменом». Его опыт и знания в области продаж на маркетплейсах сделали его экспертом совета по цифровой трансформации при Минпромторге России. Алексей также активно делится своими знаниями через медиахолдинг «Практики Бизнеса».
«В современном мире медийность и предпринимательство идут рука об руку. Я рад быть частью этого захватывающего процесса.» — Алексей Никонов.
Конкурс также отметил победителей в таких интересных и важных номинациях, как:
Технологический гений — для предпринимателей, чьи бизнесы основаны на передовых технологиях и инновациях.
Лидер в устойчивости и экологии — для тех, кто создал экологически устойчивый бизнес и заботится об окружающей среде.
Международный масштаб — для предпринимателей, чьи бизнесы успешно развиваются и присутствуют на международной арене.
Цифровизация бизнеса — для тех, кто внедряет инновации в свои бизнес-процессы.
Лучший серийный предприниматель — для предпринимателей, успешно открывших несколько бизнесов.
Прорыв в Foodtech — для тех, кто разрабатывает инновации в пищевой промышленности.