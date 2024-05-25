Всероссийский конкурс «Бизнес Прорыв 2024" собрал предпринимателей со всей страны

Всероссийский конкурс «Бизнес Прорыв 2024", прошедший в рамках одноименной конференции, собрал предпринимателей со всей страны. В мероприятии приняли участие более 1500 участников, 70+ спикеров и VIP-гостей.

Конкурсантов оценивало жюри в составе:

Виктор Лебедев — бизнесмен, основатель международной компании SPL и соучредитель компании RSV. Член генерального совета «Деловой России».

Юрий Куликов — бизнесмен, директор по развитию бизнеса SATEL в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Турции. Активно занимается внедрением и популяризацией искусственного интеллекта.

Кирилл Генин — учредитель и руководитель компании «ПринтРобот».

Виктория Долженко — Team Lead в блокчейн-проекте Itez, эксперт в блокчейн-разработке.

Никита Лагода — эксперт по продвижению лекарственных препаратов, автор руководства «RX для успеха».

Виктор Аваков — руководитель ООО «МБ-Класс», эксперт в области автомобильного сервиса.

Равиль Габидуллин — президент «Академии Финансового Роста и Личностного Развития», тренер года 2021 и 2022.

Цигипало Оксана — коммерческий директор компании «Технологии лизинга», разработчик скоринговой схемы для принятия решений о финансировании.

Некоторые победители конкурса:

Сергей Зайцев — Прорыв в оффлайн бизнесе

Сергей Зайцев, серийный предприниматель и эксперт по внедрению инноваций в малый бизнес, заслуженно получил награду «Прорыв в оффлайн бизнесе». Открытые им в таком высоконкурентном регионе, как Москва, пекарни завоевали сердца потребителей и являются образцом «пекарни у дома». Сергей также является автором научных работ и ментором бизнес клуба «Ресурсы и связи».

Сергей Телеватюк — E-com герой



Генеральный директор ООО «Линда 3" Сергей Телеватюк, стал победителем в номинации «E-com герой». Он стоял у истоков онлайн-ритейла в России. Сергей — автор научных статей и наставник для молодых специалистов в сфере e-commerce.

«Для меня e-commerce — это не просто работа, это страсть. Я верю, что объединение online и offline — это будущее розничной торговли.» — Сергей Телеватюк.

Оксана Чичиарелли — Лидер продаж

Оксана Чичиарелли, старший менеджер по продажам Neocom Software, получила награду «Лидер продаж». Она разработала и внедрила стратегию продаж цифровых продуктов для радиосвязи, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и креативности.

«Успешные продажи — это сочетание стратегии, инноваций и понимания потребностей клиентов. Эта награда — признание усилий всей нашей команды.» — Оксана Чичиарелли.

Асель Оразбаева — Лучший защитник интересов бизнеса

Асель Оразбаева, GR-консультант и генеральный директор компании Business Protection & Advice, признана «Лучшим защитником интересов бизнеса». Она является экспертом в области противодействия коррупции и налаживания связей с органами государственной власти, что делает её незаменимым партнером для многих компаний.

«Бизнес нуждается в защите и поддержке, и моя цель — создать условия для его стабильного и безопасного развития.» — Асель Оразбаева.

Алексей Никонов — Медийный бизнесмен

Алексей Никонов, один из топ-10 селлеров Озон и WB, стал «Медийным бизнесменом». Его опыт и знания в области продаж на маркетплейсах сделали его экспертом совета по цифровой трансформации при Минпромторге России. Алексей также активно делится своими знаниями через медиахолдинг «Практики Бизнеса».

«В современном мире медийность и предпринимательство идут рука об руку. Я рад быть частью этого захватывающего процесса.» — Алексей Никонов.

Конкурс также отметил победителей в таких интересных и важных номинациях, как: