Великобритания разрабатывает меры для повышения прозрачности обучения моделей ИИ
Великобритания предпринимает шаги для улучшения прозрачности процесса обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) технологическими компаниями. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на заявление британского министра культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер.
В апреле New York Times информировала, что разработчики ИИ, такие как OpenAI, Google и Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена), собирают данные для обучения своих систем, используя информацию со всего интернета и миллионы часов видео на YouTube, несмотря на запреты.
Люси Фрейзер в интервью Financial Times заявила, что правительство стремится установить правила использования технологическими компаниями таких материалов, как телепрограммы, книги и музыка. На первоначальном этапе будет сделан акцент на обеспечение большей прозрачности в отношении контента, который используется для обучения моделей ИИ. Повышение прозрачности позволит правообладателям легче отслеживать нарушения в области интеллектуальной собственности, отмечает издание.
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