Великобритания разрабатывает меры для повышения прозрачности обучения моделей ИИ

Создано совместно с нейросетью Kandinsky. Фото: Екатерина Петрова

Великобритания предпринимает шаги для улучшения прозрачности процесса обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) технологическими компаниями. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на заявление британского министра культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер.

В апреле New York Times информировала, что разработчики ИИ, такие как OpenAI, Google и Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена), собирают данные для обучения своих систем, используя информацию со всего интернета и миллионы часов видео на YouTube, несмотря на запреты.

Люси Фрейзер в интервью Financial Times заявила, что правительство стремится установить правила использования технологическими компаниями таких материалов, как телепрограммы, книги и музыка. На первоначальном этапе будет сделан акцент на обеспечение большей прозрачности в отношении контента, который используется для обучения моделей ИИ. Повышение прозрачности позволит правообладателям легче отслеживать нарушения в области интеллектуальной собственности, отмечает издание.



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Екатерина Петрова