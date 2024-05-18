Роскомнадзор упростит процесс идентификации интернет-рекламы

Фото: Максим Платонов

Роскомнадзор анонсировал изменения в подзаконные акты, регулирующие учет интернет-рекламы. В ведомстве обещают, что это упростит и сделает более доступным процесс предоставления данных и присвоения рекламных идентификаторов. Об этом сообщила начальник управления правового обеспечения, международного и общего взаимодействия Роскомнадзора Мария Смелянская на конференции Ассоциации блогеров и агентств.

Смелянская отметила, что проекты изменений касаются отчетности и размещения токенов. Она подчеркнула, что подготовка изменений была осложнена новыми требованиями законодательства к размещению актов и внесению изменений. Однако, в рамках предложенных изменений, процесс предоставления данных и присвоения идентификаторов станет более удобным для участников рекламного рынка.

С 1 сентября 2022 года вся интернет-реклама, за исключением рекламы в телепрограммах и радиопередачах, должна сопровождаться соответствующей надписью и указанием на рекламодателя или сайт с информацией о нем. Исключение составляют только реклама собственных товаров, распространяемая по электронной почте или через сообщения группам пользователей.

А с 1 сентября 2023 года за несоблюдение требований закона «О рекламе» рекламодатели и распространители рекламы в России могут быть оштрафованы на сумму до 700 тысяч рублей. Закон обязывает участников рекламного рынка маркировать интернет-рекламу и передавать данные о ее размещении в Роскомнадзор, начиная с сентября 2022 года.



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Екатерина Петрова