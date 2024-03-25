Военным пенсионерам станет проще получить страховую пенсию

В Госдуму внесли проект федерального закона, который решит проблему системы накопления необходимого страхового стажа военных пенсионеров для получения пенсии по старости.

Новый закон также предусматривает учет «излишней» выслуги у военных пенсионеров, что не влияет на размер пенсии за выслугу лет. Учитывая требования закона о страховых пенсиях, все периоды, засчитанные в выслугу лет, будут учитываться при определении страхового стажа.

Закон предусматривает период так называемого «невключения», рассматриваемый на примере военнослужащих, которые поступили на службу в 18 лет и уволились в 65. Неучтенный стаж вполне могут зачислить в страховую пенсию.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлияет на достижение целей государственных программ. Эти изменения будут способствовать защите прав граждан и обеспечат им справедливое социальное обеспечение после окончания службы.

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Анастасия Фартыгина