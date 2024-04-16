Роман «1984» Оруэлла пропал из списка школьной дополнительной литературы

Фото: Екатерина Петрова

Министерство просвещения РФ опубликовало приказ с обновленным списком литературы для внеклассного чтения в старших классах. Из рекомендательного списка по зарубежной литературе пропал роман-антиутопия британского писателя Джорджа Оруэлла «1984». При этом в аналогичном списке федеральной программы среднего образования от мая 2023 года эта книга была.

В прошлом году роман Оруэлла «1984» стал самой продаваемой книгой. Читатели купили 421 797 экземпляров книги. В 2022 году книга была продана тиражом 196 053.

Из списка пропал не только роман Оруэлла. Исчез также еще один роман-антиутопия «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли, роман писателя-экзистенциалиста Альбера Камю «Посторонний» и повесть Франца Кафки «Превращение».

В новом документе остались:

«451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери;

«На западном фронте без перемен» и «Три товарища» Эриха Марии Ремарка;

«Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера;

«Машина времени» Герберта Уэллса;

«Повелитель мух» Уильяма Голдинга;

«Прощай оружие» и «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя.

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Екатерина Петрова