У независимого книгоиздателя Василия Кузьмина прошел обыск

Фото: Динар Фатыхов

Василий Кузьмин — сооснователь независимого издательства «Напильник». На прошлой неделе у него прошел обыск. Как сообщил Кузьмин telegram-каналу «Осторожно, новости», силовики пришли не за ним, а за книгами.

«Первое время я не понимал, зачем пришли. Когда они начали рассматривать пачки книг — раскладывать на кровати, фотографировать — стало понятно, что их действительно интересуют книги. Спрашивали про магазины, типографии. Все вокруг одной темы», — рассказал Кузьмин «Осторожно, новости».

В общей сложности силовики изъяли около 30 книг издательства «Напильник», а также дружественных ему издательств directo libera и «Радикальная теория и практика». Среди изъятых книг — «Аптечка номер 4» Булата Ханова.

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Екатерина Петрова