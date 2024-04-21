Про Владимира Маяковского и Лилю Брик снимут сериал

VAM Studio Вячеслава Муругова выпустит сериал-байопик про Владимира Маяковского и Лилю Брик. Проект получил название «Маяковский. Как я встретил Лилю». Планируется отснять восемь серий продолжительностью один час каждая. Сценарий сериала написала Мария Петерс, которая делала инсценировку «Войны и мира». режиссером выступит Овез Нарлиев.

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Екатерина Петрова