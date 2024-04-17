МЧС России направило в Оренбуржье пять мобильных комплексов информирования и оповещения населения
Мобильные комплексы будут информировать жителей Оренбургской области о различных аспектах жизни. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова три комплекса будут работать в Орске, два — в Оренбурге и его окрестностях.
С помощью этих комплексов специалисты ведомства информируют население о следующих вопросах:
- выплаты и компенсации;
- работа оценочных комиссий;
- профилактика эпидемиологической обстановки;
- правила безопасного поведения при возвращении в дом после паводка;
- пункты сбора гуманитарной помощи;
- телефоны горячей линии.
Мобильные комплексы оснащены современными техническими и стационарными средствами связи. Они записывают и передают оперативные данные в режиме реального времени, ведут видеонаблюдение и транслируют информацию на большом экране.
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