МЧС России направило в Оренбуржье пять мобильных комплексов информирования и оповещения населения

Мобильные комплексы будут информировать жителей Оренбургской области о различных аспектах жизни. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова три комплекса будут работать в Орске, два — в Оренбурге и его окрестностях.



С помощью этих комплексов специалисты ведомства информируют население о следующих вопросах:



выплаты и компенсации;

работа оценочных комиссий;

профилактика эпидемиологической обстановки;

правила безопасного поведения при возвращении в дом после паводка;

пункты сбора гуманитарной помощи;

телефоны горячей линии.

Мобильные комплексы оснащены современными техническими и стационарными средствами связи. Они записывают и передают оперативные данные в режиме реального времени, ведут видеонаблюдение и транслируют информацию на большом экране.

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Анастасия Фартыгина