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МЧС России направило в Оренбуржье пять мобильных комплексов информирования и оповещения населения

16:50, 17.04.2024

Мобильные комплексы будут информировать жителей Оренбургской области о различных аспектах жизни. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова три комплекса будут работать в Орске, два — в Оренбурге и его окрестностях.

С помощью этих комплексов специалисты ведомства информируют население о следующих вопросах:

  • выплаты и компенсации;
  • работа оценочных комиссий;
  • профилактика эпидемиологической обстановки;
  • правила безопасного поведения при возвращении в дом после паводка;
  • пункты сбора гуманитарной помощи;
  • телефоны горячей линии.

Мобильные комплексы оснащены современными техническими и стационарными средствами связи. Они записывают и передают оперативные данные в режиме реального времени, ведут видеонаблюдение и транслируют информацию на большом экране.

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Анастасия Фартыгина
Происшествия

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