Финно-карельский эпос «Калевала» получил Знак европейского наследия

Фото: предоставлено издательством «Городец»

Европейская комиссия присвоила национальному эпосу Финляндии «Калевала» Знак европейского наследия. Об этом сообщило Министерство образования и культуры Финляндии.

«Знак европейского наследия присуждается местам, памятникам, документам или событиям, имеющим особое значение для европейской истории, культуры и интеграции», — отметило министерство.

«Калевала» демонстрирует силу культуры и ее способность развиваться, сказала министр науки и культуры Финляндии Сари Мултала. Этот эпос вдохновляет художников на создание произведений музыки, изобразительного искусства и литературы. Произведение, написанное финским фольклористом Элиасом Леннротом в 1849 году, переведено более чем на 60 языков.

Знак европейского наследия был создан для повышения осведомленности европейцев об истории Европы и разнообразии культурного наследия. С 2013 года он был присвоен 67 объектам, связанным с документами, культурной средой, архитектурным и нематериальным культурным наследием.

Ранее «Реальное время» опубликовало материал о том, как у «Калевалы» появился автор. Прочитать его можно здесь.

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Екатерина Петрова