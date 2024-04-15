Более 1800 человек подали заявки на волонтерство на KazanForum

Заявки на участие в волонтерской программе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» подали 1837 человек.

В дни проведения форума им предстоит важная работа — встречать официальные делегации, помогать на информационных стойках и в целом поддерживать работу мероприятия. Среди добровольцев есть 144 иностранца из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Ганы, Конго и других стран.

— Мы внимательно и детально проводим собеседования с кандидатами. Проверяем наличие опыта, знание иностранных языков, навыки эффективной коммуникации. И только после этого принимаем решение об отборе в команду, — рассказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

Напомним, что ХV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо».

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Олег Исаков