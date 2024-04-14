Сегодня ожидается магнитная буря от 4 до 5 баллов

После небольшой передышки на звезде вновь зафиксировали выбросы плазмы. В конце недели земляне почувствуют влияние сильных вспышек на Солнце.

Астрофизики предупреждают: 14 апреля К-индекс поднимется до 4 баллов, а вероятность магнитной бури составит 30%. Пик активности ожидается с 9:00 до 12:00 и после 21:00. В остальные часы мощность геоударов будет держаться на уровне трех баллов.

Накануне астрофизики зарегистрировали девять взрывов на Солнце, в том числе класса M. В ночь на воскресенье были зафиксированы два выброса плазмы. Специалисты лаборатории солнечной активности предупреждают, что в ближайшие дни сила геоатак будет только возрастать.

Рост солнечной активности — напряженное время для метеопатов. Во время геомагнитных колебаний врачи советуют не перенапрягать организм: исключить из рациона вредную пищу, отказаться от алкоголя, избегать стрессов, больше гулять на свежем воздухе.

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Рената Валеева