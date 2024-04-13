Объявлены победители библиотечной «Премии Рудомино»

Фото: Динар Фатыхов

«Премия Рудомино» была учреждена в 2021 году, инициатором выступила Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Премия появилась к 100-летию библиотеки и названа в честь ее основательницы Маргариты Ивановны Рудомино. Присуждается ежегодно библиотечным коллективам России за достижения и творческую активность в организации международной деятельности в регионе, городе или селе.

Победители «Премии Рудомино»:

номинация «Лучший международный библиотечный проект»: проект «Прикаспийская ассамблея молодых профессионалов библиотечного дела» («Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского»);

номинация «Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы»: проект «Культурные чтения: Чтение эпосов на национальных языках в библиотеке» («Сахалинская областная универсальная научная библиотека»);

номинация «Выбор профессионального сообщества»: проект «Международный российско-казахстанский литературный арт-фестиваль «Сила искусства» («Централизованная библиотечная система Карасукского района Новосибирской области»).

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Екатерина Петрова