Книжная премия шейха Зайеда назвала победителей

В этом сезоне на премию шейха Зайеда было подано 4 240 заявок из 74 стран. В конце марта был объявлен короткий список номинантов. А в апреле жюри премии назвало победителей.

Номинация «Литература»: исторический роман «Аль-Халвани: трилогия Фатимидов» Реем Бассиуни (Египет).

Номинация «Лучший переводчик»: Ахмед Сомаи (Тунис) за работу над текстом «Новая наука» Джамбаттисты Вико.

Номинация «Арабская культура на других языках»: Франк Гриффель (Германия) с работой «Становление постклассической философии в исламе».

Номинация «Лучший молодой писатель»: Хуссем Эддин Чачиа (Тунис) с книгой «Мориски: повествования об испанском изгнании в XVI—XIX веках».

Приз «Развитие наций»: Халиф Аль Ромаити (ОАЭ) за исследование исторических названий населенных пунктов ОАЭ «Географические названия — наследие поколений».

Номинация «Издательство и технологии»: компания Bayt El Hekma (Китай).

Номинация «Редактирование арабских рукописей»: Мустафа Саид (Египет) за исследование средневекового трактата об арабской музыке и поэзии «Королевский корабль и психология астрономии».

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Екатерина Петрова