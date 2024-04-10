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Книжная премия шейха Зайеда назвала победителей

14:35, 10.04.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Книжная премия шейха Зайеда назвала победителей
Фото: Скриншот с zayedaward.ae

В этом сезоне на премию шейха Зайеда было подано 4 240 заявок из 74 стран. В конце марта был объявлен короткий список номинантов. А в апреле жюри премии назвало победителей.

  • Номинация «Литература»: исторический роман «Аль-Халвани: трилогия Фатимидов» Реем Бассиуни (Египет).
  • Номинация «Лучший переводчик»: Ахмед Сомаи (Тунис) за работу над текстом «Новая наука» Джамбаттисты Вико.
  • Номинация «Арабская культура на других языках»: Франк Гриффель (Германия) с работой «Становление постклассической философии в исламе».
  • Номинация «Лучший молодой писатель»: Хуссем Эддин Чачиа (Тунис) с книгой «Мориски: повествования об испанском изгнании в XVI—XIX веках».
  • Приз «Развитие наций»: Халиф Аль Ромаити (ОАЭ) за исследование исторических названий населенных пунктов ОАЭ «Географические названия — наследие поколений».
  • Номинация «Издательство и технологии»: компания Bayt El Hekma (Китай).
  • Номинация «Редактирование арабских рукописей»: Мустафа Саид (Египет) за исследование средневекового трактата об арабской музыке и поэзии «Королевский корабль и психология астрономии».

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова
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