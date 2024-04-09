Водителя, который сбил поэта Льва Рубинштейна, приговорили к условному сроку

В Москве 8 января 63-летний Александр Димов сбил 77-летнего поэта Льва Рубинштейна, который переходил дорогу по зебре. Рубинштейна отвезли в больницу в крайне тяжелом состоянии, а 14 января он умер.

Димову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, по неосторожности повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Обвиняемый признал вину. Его приговорили к лишению свободы на один год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в три года и лишили права управлять транспортными средствами на два года и шесть месяцев. По данным издания «Коммерсантъ», за последний год у Димова было 19 случаев нарушения правил дорожного движения.

Лев Рубинштейн считается одним из основателей московского концептуализма.

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Екатерина Петрова