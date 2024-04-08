Премия «Эксмо.Дебют» объявило победителей

На Международной ярмарка интеллектуальной литературы, которая проходила с 4 по 7 апреля в Москве, премия для начинающих писателей «Эксмо.Дебют» объявила лауреатов II сезона.

Номинация «Художественная литература»: «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича;

«Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича; Номинация «Детская и подростковая литература»: «Принц Ардена» (книга первая) Софи Анри;

«Принц Ардена» (книга первая) Софи Анри; Номинация «Нон-фикшн»: «Игры с разумом» и «Воспитание разума» Альберта Сафина;

«Игры с разумом» и «Воспитание разума» Альберта Сафина; Номинация «Лучший автор-дебютант до 30 лет»: «Овертайм» Авы Хоуп, «365 воинов внутри меня. Сила нежных стихов» Шахназ Сайн, «Янтарь рассеивает тьму» Люциды Аквила.

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Екатерина Петрова