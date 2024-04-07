В Оренбурге возбуждено уголовное дело о попытке кражи имущества с подтопленной территории

Сотрудники МУ МВД России «Оренбургское» при объезде зоны подтопления в коттеджном поселке Дубовый плес обратили внимание на подозрительную активность. Они заметили мужчину, который перевозил строительный материал на тележке.

Полицейские выяснили, что имущество находилось на дворовой территории строящегося дома. Мужчину, безработного 39-летнего местного жителя, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенное имущество было изъято.

Дознаватель возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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Анастасия Фартыгина