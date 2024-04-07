Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область

Глава МЧС России Александр Куренков в рамках рабочей поездки прибыл в Оренбургскую область. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

В первую очередь глава министерства посетит город Орск, который наиболее пострадал от паводка. Сейчас там в круглосуточном режиме проводятся работы по ликвидации последствий стихии.

Напомним, в Орске в результате прорыва дамбы оказались подтоплены сотни домовладений,власти региона рассказали об эвакуации около 2 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 320 жителей, в том числе 85 детей.

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Артем Гафаров