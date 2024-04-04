«Литрес» запустил книжный сервис в Турции

Вчера, 3 апреля, книжный сервис «Литрес» начал работать на территории Турции. Сейчас в каталоге более 3 тыс. наименований на турецком, русском, азербайджанском и других языках. К концу этого года сервис планирует увеличить каталог до 10 тыс. электронных и аудиокниг. Если эта цель будет достигнута, то «Литрес» станет самым крупным каталогом цифровых произведений в Турции. Уже сейчас у сервиса заключены контракты с 15 национальными издательствами для размещения их книг в турецкой версии «Литрес».

«В последние два года мы активно развиваемся в странах тюркской группы языков: запустили бизнес в Азербайджане и Узбекистане и собрали там самые большие каталоги электронных и аудиокниг. Турецкий рынок — самый крупный среди последних запусков. По нашим прогнозам, емкость рынка цифровых книг в Турции в перспективе 3–5 лет может достичь более 50–60 млн долларов в год. Этому способствует, в первую очередь, большое количество издательств, представленных на рынке бумажных книг: их сейчас более 200. Турция занимает 6-е место по количеству новых произведений на мировом рынке, а местных авторов читают и слушают по всему миру. Мы видим, как развивается книжный рынок страны: 30% продаж идет с сайтов издательств, которые уже готовы к цифровизации. Именно поэтому мы высоко оцениваем потенциал развития нашего бизнеса в этой стране. Также мы надеемся, что турецкие читатели, издательства и авторы высоко оценят удобство, эффективность и прозрачность для правообладателя поштучной (pay-per-download) модели покупки книг, с которой мы выходим на этот перспективный рынок первыми среди международных книжных сервисов в Турции. Она сформировала российский рынок цифровой книги, и в этом направлении в России «Литрес» — лидер как по маркетинговым, так и продуктовым компетенциям», — прокомментировал генеральный директор ГК «ЛитРес» Сергей Анурьев.

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Екатерина Петрова