В Куюках и «Салават купере» возросло количество ДТП с подростками

Начальник Отдела ГИБДД УМВД России по Казани Эльнар Садриев сообщил, что по итогам 2023 года многочисленные ДТП с незарегистрированными водителями происходят в Куюках и «Салават купере».



По итогам 2023 года проблема доступности мототранспортных средств для подростков стала особенно актуальной. Доступность китайских мототранспортных средств, маленьких байков и покрупнее высока среди подростков.

— Были достаточно серьезные задержания, когда за руль дорожно-транспортного средства садились подростки и будущие водители, которые не имеют права управления транспортом, — сообщил Садриев.

Особое внимание уделялось не только выявлению нарушителей, но и проведению профилактических бесед с молодежью о важности соблюдения правил дорожного движения и ответственности за их нарушение.



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Анастасия Фартыгина