Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Татарстане увеличилось до 12 человек

Согласно актуализированной информации экстренных служб, на данный момент число пострадавших в результате утренней атаки беспилотников в Татарстане увеличилось до 12 человек, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Все они в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.

Сегодня в 5.45 утра на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

