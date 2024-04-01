Индия сократила закупки российской нефти

США стали основными бенефициарами от политики ОПЕК и ее союзников, направленной на удержание цен на нефть от падения.

В условиях санкций против поставок нефти из России и Венесуэлы экспорт сырья из США установил уже пять месячных рекордов с 2022 года. В марте поставки американской нефти в Европу достигнут рекордных 2,2 млн баррелей в сутки, а в Индию — максимального объема за год.

Согласно данным Bloomberg, Индия, третий по величине импортер нефти в мире и второй для России, сократила закупки российской нефти на 800 тысяч баррелей в сутки с максимума прошлого года.

— Пока добыча в странах ОПЕК и России снижается, в США только увеличивают ее, — отметил Гэри Росс, управляющий фондом Black Gold Investors.

По информации EIA, экспорт нефти из США в среднем составил 4,1 млн баррелей в сутки в 2023 году, что на 13% выше уровня предыдущего годового рекорда в 2022 году.

Рост добычи нефти в США до рекордных уровней идет параллельно с сокращением поставок со стороны стран ОПЕК+ (в том числе России), что также помогает американским производителям закрепиться на зарубежных рынках.

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Анастасия Фартыгина