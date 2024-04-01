Премия «Электронная буква» объявила победителей
Литературная премия «Электронная буква» появилась в 2011 году по инициативе Группы компаний «ЛитРес». Ее вручают digital-авторам и чтецам по всему миру, опубликовавшим свои произведения на русском языке. В этот раз было подано 2 337 заявок из 32 стран, а общий призовой фонд составил более 23 миллионов рублей.
В главной номинации «Книга года» победил Николай Ободников (г. Брянск) с мистическим триллером «Сирены Амая». «Голосом года» стал чтец из Москвы Григорий Метелица. Оба победителя получили по 300 тыс. рублей и продвижение во всех сервисах Группы компаний «ЛитРес», а также специальные призы от партнеров. В номинации «Дебют» среди авторов победила Карина Финкель с книгой «Бездна», а среди чтецов — Роман Андронов. Они получили по 100 тыс. рублей.
«В этом году в финале премии преобладали остросюжетные вещи — детективы, триллеры и фэнтези с налетом хоррора. В целом это совпадает с главной тенденцией русскоязычной прозы предыдущего года — и наступившего тоже. Мне понравилось несколько работ, но я выделила роман Николая Ободникова «Сирены Амая». Несмотря на некоторые перегибы сюжета, мне понравилась динамика романа, псевдодокументальная часть истории и то, как закручена интрига, и все линии сведены воедино. Это хороший образец жанровой прозы», — прокомментировала итоги конкурса писательница Вера Богданова.
А также жюри премии выбрало победителей в специальных номинациях:
- «Любовь в каждом слове» от женского издания Wday.ru: «Побег из Атахэйла» Вероники Якжиной;
- «Выбор Октава» от R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг»: чтец Андрей Финагин;
- «Бестселлер»: «Хранительница болот» Натальи Тимошенко;
- «Самый неоднозначный финал»: «Мы твои друзья» Влада Райбера;
- «Актуальность вне времени»: «Горы обещали тебя» Саши Некрасовой;
- «Роман взросления»: «В Китеже. Возвращение Кузара. Часть I» Марты Зилановой;
- «Нереальная реальность»: «Медвежье молоко» Елены Ершовой.
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