Премия «Электронная буква» объявила победителей

Литературная премия «Электронная буква» появилась в 2011 году по инициативе Группы компаний «ЛитРес». Ее вручают digital-авторам и чтецам по всему миру, опубликовавшим свои произведения на русском языке. В этот раз было подано 2 337 заявок из 32 стран, а общий призовой фонд составил более 23 миллионов рублей.

В главной номинации «Книга года» победил Николай Ободников (г. Брянск) с мистическим триллером «Сирены Амая». «Голосом года» стал чтец из Москвы Григорий Метелица. Оба победителя получили по 300 тыс. рублей и продвижение во всех сервисах Группы компаний «ЛитРес», а также специальные призы от партнеров. В номинации «Дебют» среди авторов победила Карина Финкель с книгой «Бездна», а среди чтецов — Роман Андронов. Они получили по 100 тыс. рублей.

«В этом году в финале премии преобладали остросюжетные вещи — детективы, триллеры и фэнтези с налетом хоррора. В целом это совпадает с главной тенденцией русскоязычной прозы предыдущего года — и наступившего тоже. Мне понравилось несколько работ, но я выделила роман Николая Ободникова «Сирены Амая». Несмотря на некоторые перегибы сюжета, мне понравилась динамика романа, псевдодокументальная часть истории и то, как закручена интрига, и все линии сведены воедино. Это хороший образец жанровой прозы», — прокомментировала итоги конкурса писательница Вера Богданова.

А также жюри премии выбрало победителей в специальных номинациях:

«Любовь в каждом слове» от женского издания Wday.ru: «Побег из Атахэйла» Вероники Якжиной;

от женского издания Wday.ru: «Побег из Атахэйла» Вероники Якжиной; «Выбор Октава» от R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг»: чтец Андрей Финагин;

от R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг»: чтец Андрей Финагин; «Бестселлер» : «Хранительница болот» Натальи Тимошенко;

: «Хранительница болот» Натальи Тимошенко; «Самый неоднозначный финал» : «Мы твои друзья» Влада Райбера;

: «Мы твои друзья» Влада Райбера; «Актуальность вне времени» : «Горы обещали тебя» Саши Некрасовой;

: «Горы обещали тебя» Саши Некрасовой; «Роман взросления» : «В Китеже. Возвращение Кузара. Часть I» Марты Зилановой;

: «В Китеже. Возвращение Кузара. Часть I» Марты Зилановой; «Нереальная реальность»: «Медвежье молоко» Елены Ершовой.

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Екатерина Петрова