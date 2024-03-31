В Оренбургской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности

Правительство Оренбургской области объявило о введении режима повышенной готовности в связи с весенним паводком. Региональным министерствам строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта поручено принять меры для обеспечения безопасности населения во время весеннего половодья.

Также ухудшилась паводковая обстановка и в Алтайском крае, в связи с чем в регионе с 30 марта введен режим ЧС.

Ранее раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что села, которые могут оказаться в зоне паводков, должны быть обеспечены необходимым запасом продовольствия и медикаментов, бесперебойной связью и резервами электро- и газоснабжения, а также аварийно-спасательным инвентарем.

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Олег Исаков