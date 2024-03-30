Банк России представил в Государственную думу годовой отчет за 2023 год

Годовой отчет Банка России показывает вклад финансовой системы в восстановление и развитие экономики. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что доступный кредит, наряду с возросшими расходами бюджета, создал импульс, который помог экономике восстановиться уже к середине 2023 года. Однако после восстановления спрос государства, граждан и компаний продолжал быстро расти, а недостаток свободных рабочих рук все больше сдерживал развитие внутреннего производства и спрос смещался на импорт.

По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России действовал решительно, чтобы защитить доходы граждан от инфляции, а экономику — от ситуации, когда на спрос в большей мере реагируют цены и валютный курс и в гораздо меньшей — производство и реальное потребление.

Повышение ключевой ставки во второй половине года остановило разгон инфляции и внесло значимый вклад в стабилизацию рубля. По оценке председателя Банка России, в полной мере накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в торможении роста цен в 2024 году.

Эльвира Набиуллина также подчеркнула, что, даже несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, рост кредитования по итогам года был рекордным. Чтобы избежать избыточной закредитованности граждан, Банк России последовательно ужесточал макропруденциальное регулирование.

Среди важнейших задач она назвала разблокировку активов российских инвесторов и выстраивание устойчивой к санкциям системы трансграничных платежей. Эта работа будет продолжена и в 2024 году.

«В главном наша политика остается неизменной — это защита реальных доходов людей и создание условий для сбалансированного роста экономики. Такого роста, который приводит к повышению благосостояния граждан. Этим ценностям Банк России продолжит следовать и в дальнейшем», — говорится в обращении Эльвиры Набиуллиной.

Ранее Банк России обратился к кредиторам с рекомендацией списать долги заемщиков, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующее письмо направлено всем финансовым организациям.

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Разиль Самигуллин