ДТП стало причиной остановки трамвая №4 в Казани

В Казани на улице Гвардейской временно перестали ходить трамваи. Это вызвано ДТП с участием двух машин на путях, рассказали «Реальному времени» в МУП «Метроэлектротранс».

На данный момент перед эстакадой на Гвардейской в сторону ул. Аделя Кутуя скопилось около пяти трамваев, передает корреспондент нашего издания. В «Метроэлектротрансе» рассказали, что ДТП произошло не по вине машиниста электротранспорта.

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Артем Гафаров