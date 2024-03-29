Ситуация с заболеваемостью ковидом в Татарстане остается стабильной

Руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Дмитрий Лопушов на пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации сообщил, что ситуация с заболеваемостью ковидом в Татарстане остается стабильной и контролируемой. Все медицинские учреждения работают в штатном режиме.

— В республике действует 11 ковидных госпиталей, которые расположены в отдельных районах Татарстана. Коронавирусная инфекция не оказывает существенного влияния на повседневную жизнь региона, — отметил Дмитрий Лопушов.

Также Дмитрий Лопушов подчеркнул важность знания своего прививочного статуса для каждого жителя республики Татарстан.

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Анастасия Фартыгина