В Казани мужчина пострадал из-за схода наледи с крыши, возбуждено уголовное дело

Прокуратура Республики Татарстан сообщает, что по факту травмирования мужчины из-за схода наледи с крыши дома на улице Чистопольской в Казани возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование контролирует районная прокуратура.

Пострадавший получил травму и был госпитализирован. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Ранее прокуратура Авиастроительного района Казани оштрафовала главу районной администрации за некачественную уборку улиц от снега и наледи.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».