В Казани оштрафовали главу районной администрации за некачественную уборку улиц от снега и наледи

Прокуратура Авиастроительного района Казани оштрафовала главу районной администрации за некачественную уборку улиц от снега и наледи.

Прокуратура Авиастроительного района Казани провела проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения в зимний период и выявила нарушения. Состояние улично-дорожной сети не соответствовало установленным требованиям: на улицах оставались снежные валы, проезжие части не были расчищены от снега и наледи. Это создавало угрозу безопасности движения и увеличивало риск получения травм.

По постановлению прокуратуры глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани был оштрафован на 20 тысяч рублей по статье 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог. Судебное решение уже вступило в силу.

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Разиль Самигуллин