Зумеры Татарстана интересуются русской классикой

Фото: Динар Фатыхов

Книжный сервис «Литрес» проанализировал количество просмотров на своем сайте и в приложении и выделил самые популярные литературные жанры среди разных поколений читателей из Татарстана.

Зумеры, то есть пользователи до 24 лет, больше всего интересовались современными любовными романами. На втором месте у них — любовное фэнтези, а на третьем — русская классика.

Поколение Y (25—44 года) предпочитает книги по саморазвитию, научную фантастику и литературу о личной эффективности. Представители поколения X (от 45 лет) проявили интерес к любовному фэнтези, современной русской литературе и книгам по саморазвитию.

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Екатерина Петрова