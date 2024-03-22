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Мэр Казани выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокусе»

23:45, 22.03.2024

Соболезнования в связи с терактом в «Крокус сити холл» в Подмосковье выразил мэр Казани Ильсур Метшин.

«С чувством глубокого потрясения воспринял скорбную весть о страшной трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холл», которая унесла жизни людей.
Это настоящее горе для города, области и всей страны. Казанцам близка и понятна боль потери близких, гибели людей при различных трагических событиях.
От имени жителей города Казани и от себя лично выражаю семьям и близким погибших самые искренние соболезнования, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».

22 марта примерно в 20:00 произошел теракт и пожар. По предварительным данным, погибли 40 человек, есть 100 потерпевших.

Завтра, 23 марта, в Татарстане, по решению раиса республики, отменены все массовые мероприятия.

Аделия Сафина
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