В результате теракта в Москве погибли 40 человек, более 100 пострадали

Предварительно, в результате теракта в комплексе «Крокус» на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.

Четверо госпитализированных после ЧП в «Крокусе» находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Воробьев

Ранее в «Крокус сити холле» в Москве произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.





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Разиль Самигуллин