В Татарстане за 2023 год выявлен 881 случай туберкулеза

В Татарстане за 2023 год был выявлен 881 человек, заболевший туберкулезом. По сравнению с прошлым годом количество случаев снизилось на 9,5%. Показатель заболеваемости составил 22 случая на 100 тысяч населения.

Среди заболевших было 27 детей до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости среди детей снизился на 18% и составил 3,2 случая на 100 тысяч детей, что на 0,7 меньше, чем в прошлом году.

Смертность от туберкулеза осталась на уровне прошлого года и составила 1,4 случая на 100 тысяч человек. При этом количество летальных исходов от туберкулеза по Татарстану в 2,7 раза ниже, чем по России, и в 1,9 ниже по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа.

Для лечения пациентов на амбулаторном этапе были закуплены противотуберкулезные препараты на сумму 55,4 млн рублей. Средства выделены из республиканского бюджета и реализованы по льготному лекарственному обеспечению. Напомним, в Татарстане с января по август 2023 года выявили 604 случая заражения туберкулезом. Это следует из данных Центра гигиены и эпидемиологии в республике.

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Разиль Самигуллин