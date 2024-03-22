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Объявлены победители литературной премии В.Г. Распутина

17:12, 22.03.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Объявлены победители литературной премии В.Г. Распутина
Фото: Динар Фатыхов

Национальная литературная премия имени В. Г. Распутина учреждена 21 декабря 2017 года в память о русском писателе, публицисте и общественном деятеле Валентине Распутине. Цель премии — поиск и поощрение талантливых авторов, которые пишут в традициях российской классической прозы и внесли существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы. Премию вручают раз в два года.

В этом году в длинный список премии вошло 73 произведения, из них в короткий список включили десять. В финал попали пять, которые были отобраны жюри во главе с писателем, литературоведом и литературным критиком Павлом Басинским.

  • Специальный диплом в номинации для молодых авторов: повесть «С отцом» Сергея Мурашева (Коломна);
  • Специальная премия «За верность Слову»: книга «Осенний светлый день» Альберта Гурулева (Иркутск);
  • Третья премия: сборник «Синие горы» Елены Чубенко (Читинская область);
  • Вторая премия: книга «Прощание с Ольхоном» Светланы Бурдинской (Иркутск);
  • Первая премия: сборник «Радуница» Андрея Антипина (Иркутская область).

Церемония награждения пройдет 29 марта в Москве. Финалисты четвертого сезона премии получат дипломы и денежное вознаграждение.

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова
ОбществоКультура
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