Умер американский писатель-фантаст Вернор Виндж

Фото: Петрова Екатерина

Вернор Виндж умер 20 марта по Тихоокеанскому времени. Об этом сообщил в соцсетях друг Винджа и писатель Дэвид Брин. Он сказал, что смерть вызвана осложнениями, связанными с болезнью Паркинсона. Винджу было 79 лет.

Вернор Виндж был плодовитым писателем-фантастом, профессором и одним из выдающихся мыслителей, который впервые сформулировал концепцию «технологической сингулярности» и киберпространства. Трижды лауреат премии «Хьюго» за романы «Пламя над бездной», «Глубина в небе» и «Конец радуг». Виндж также преподавал математику и информатику в Государственном университете Сан-Диего, откуда ушел в 2000 году, чтобы полностью посвятить себя писательству.

«Вернор очаровал миллионы рассказами о правдоподобном завтрашнем дне, которые стали еще более яркими благодаря его мастерству владения языком, драматургией, персонажами и научным подтекстом», — написал Дэвид Брин в своих соцсетях.

В знаменитом эссе 1983 года Виндж предположил, что сингулярность связана с созданием систем искусственного интеллекта, которые превзойдут эволюционные возможности человечества. Тогда многие критики (часто убедительно) утверждали, что создание разумного искусственного интеллекта — задача сложно выполнимая или вообще невозможная. Однако Виндж все равно казался вполне способным предвидеть головокружительное, несингулярное будущее — человечество, возможно, никогда не сможет противостоять разумному ИИ, но оно, безусловно, уже борется с «избытком технических богатств, которые так и не были должным образом освоены».

Во многих отношениях видения Винджа оправдались почти с точностью до года, о чем свидетельствуют недавние стремительные успехи в индустрии искусственного интеллекта.

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Екатерина Петрова