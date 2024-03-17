За два с половиной дня фотоконкурса жители Татарстана выложили более 63 тысяч фотографий

За два с половиной дня фотоконкурса, посвященного Году семьи-2024, жители Татарстана выложили более 63 тысяч фотографий.

Семьи Гардисламовых из Актанышского района и Хуснутдиновых из Лаишевского района уже получили ключи от автомобилей «Лада Веста» в прямом эфире телеканала «ТНВ».

У участников конкурса еще есть шанс стать обладателем авто. Сегодня в прямом эфире телемарафона на канале «ТНВ» после 20:10 определят победителя среди всех, кто выложит фото с браслетами «Всей семьей на выборы» после посещения избирательных участков 17 марта.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».