Семья Гардисламовых первые выиграли автомобиль в конкурсе, посвященном Году семьи

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в телемарафоне ТНВ Флюда Гардисламова и ее муж стали обладателями автомобиля Lada Vesta.

Супруги из Актанышского района соблюли все правила участия в конкурсе, выложили фото и стали победителями. Их поздравил ведущий трансляции в сообществе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

Напомним, что за первые два дня на конкурс уже поступило около 50 тысяч фотографий от татарстанских семей. Мероприятие приурочено к Году семьи в России, и участников ожидают еще два автомобиля.



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