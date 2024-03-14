«Букмейт» назвал главные аудиокниги зимы
Книжный сервис «Букмейт» составил рейтинг аудиокниг, популярность которых выросла зимой 2023—2024 года. По данным сервиса, 80 процентов пользователей хотя бы раз за зиму выбирали аудиоформат для знакомства с книгой. Среди лидеров роста оказалась книга Майка Омера «Внутри убийцы» в категории художественной литературы и «Слово пацана» Роберта Гараева в категории нон-фикшн.
Рейтинг художественных аудиокниг:
- «Внутри убийцы» Майка Омера
- «Снеговик» Ю Несбё
- «Лют» Дженнифер Торн
- «Луна 84» и «Луна 84. Перерождение» Ислама Ханипаева
- «Самая страшная книга 2024» Дмитрия Лазарева
- «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса
- «Дом на болотах» Зои Сомервилл
- «Когната» Алексея Сальникова
- «Король Воронов» Норы Сакавич
- «Рождество и красный кардинал» Фэнни Флэгг
Рейтинг нон-фикшн аудиокниг:
- «Слово пацана» Роберта Гараева
- «Мани, или Азбука денег» Бодо Шефера
- «Одиссея генов» Эвелин Эйер
- «Искусство заключения сделок» Брайана Трейси
- «Искусство войны» Сунь-Цзы
- «НИ СЫ» Джен Синсеро
- «Игры, в которых играют люди» Эрика Берна
- «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги
- «Осторожно, двери открываются» Константина Харского
- «Ты в порядке» Алины Адлер
Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
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