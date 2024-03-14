«Букмейт» назвал главные аудиокниги зимы

Фото: Петрова Екатерина

Книжный сервис «Букмейт» составил рейтинг аудиокниг, популярность которых выросла зимой 2023—2024 года. По данным сервиса, 80 процентов пользователей хотя бы раз за зиму выбирали аудиоформат для знакомства с книгой. Среди лидеров роста оказалась книга Майка Омера «Внутри убийцы» в категории художественной литературы и «Слово пацана» Роберта Гараева в категории нон-фикшн.

Рейтинг художественных аудиокниг:

«Внутри убийцы» Майка Омера «Снеговик» Ю Несбё «Лют» Дженнифер Торн «Луна 84» и «Луна 84. Перерождение» Ислама Ханипаева «Самая страшная книга 2024» Дмитрия Лазарева «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса «Дом на болотах» Зои Сомервилл «Когната» Алексея Сальникова «Король Воронов» Норы Сакавич «Рождество и красный кардинал» Фэнни Флэгг

Рейтинг нон-фикшн аудиокниг:

«Слово пацана» Роберта Гараева «Мани, или Азбука денег» Бодо Шефера «Одиссея генов» Эвелин Эйер «Искусство заключения сделок» Брайана Трейси «Искусство войны» Сунь-Цзы «НИ СЫ» Джен Синсеро «Игры, в которых играют люди» Эрика Берна «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги «Осторожно, двери открываются» Константина Харского «Ты в порядке» Алины Адлер

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Екатерина Петрова