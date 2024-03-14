Объявлен лонг-лист Международной Букеровской премии
В лонг-лист Международной Букеровской премии в этом году вошло 13 книг. Администратор премии с 2016 года Фьямметта Рокко сказала, что жюри выбрало «книги, которые рассказывают о мужестве и доброте, о важности сообществ и о противостоянии тирании».
Международную Букеровскую премию дают лучшему иностранному произведению, переведенному на английский язык и опубликованному в Великобритании или в странах Содружества. За попадание в короткий список дают денежный приз в размере 5 тыс. фунтов стерлингов, который делится пополам между автором и переводчиком. Победитель же получает 50 тыс. фунтов стерлингов, сумма также делится на две части.
Жюри выбирало среди 149 книг, написанных на 32 языках мира. В результате осталось 13 произведений, переведенных на 10 языков: албанский, голландский, немецкий, итальянский, корейский, польский, португальский, русский, испанский и шведский.
В этом году четверть лонг-листа составляют латиноамериканские авторы — из Бразилии, Аргентины, Перу и Венесуэлы. Разница между самым молодым и самым возрастным автором в лонг-листе составила более 50 лет. А одна из книг была опубликована на языке оригинала более 20 лет назад.
Среди выбранных произведений книги самых разных жанров: от магического реализма до автофикшена, от аллегорий до коротких рассказов, от романов, охватывающих несколько поколений, до книги, выстроенной вокруг трехминутной беседы.
Полный лонг-лист Международной Букеровской премии — 2024 выглядит так:
- The Silver Bone, Андрей Курков;
- A Dictator Calls, Исмаиль Кадарэ;
- What I’d Rather Not Think About, Йенте Постума;
- Crooked Plow, Итамар Виейра-младший;
- Not a River, Сельва Алмада;
- Kairos, Дженни Эрпенбек;
- Simpatía, Родриго Бланко Кальдерон;
- The Details, Иа Генберг;
- Undiscovered, Габриэла Винер;
- White Nights, Урсула Хонек;
- Mater 2–10, Хван Сок Ён;
- The House on Via Gemito, Доменико Старноне;
- Lost on Me, Вероника Раймо.
Короткий список будет объявлен 9 апреля, а победитель — 21 мая.
Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
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