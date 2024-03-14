Новости

11:22 МСК Все новости
Новости раздела

Сегодня в Казани ожидается до +2 градусов

07:00, 14.03.2024
Сегодня в Казани ожидается до +2 градусов
Фото: Реальное время

В четверг, 14 марта, в Татарстане ожидается облачность, без осадков.

Днем в столице республики прогнозируется от -2 до +2 градусов. Ветер западный 3 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -3 до 0 градусов. На дорогах будет скользко.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина
Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также