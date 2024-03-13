На журналиста и писателя Михаила Зыгаря* возбудили уголовное дело

Фото: Петрова Екатерина

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что на журналиста и писателя Михаила Зыгаря (в октябре 2022 года признан Минюстом РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ, так называемая статья о фейках о российских военных.

По данным telegram-канала «База», уголовное дело завели 12 марта этого года в следственном управлении по ЮАО города Москвы. Причиной послужил пост в социальной сети «ВКонтакте» от 27 июня 2022 года о событиях в Буче. По этой статье Зыгарю грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Михаил Зыгарь пока никак не прокомментировал действия правоохранительных органов. Сейчас он находится не в России.

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Екатерина Петрова