В Набережных Челнах произошел пожар в частном доме

В Набережных Челнах произошел пожар в частном доме. 12 марта в 08.49 в диспетчерскую поступило сообщение о пожаре в городе Набережные Челны, в поселке 3ЯБ, в 28-м квартале, на 2-й улице, в доме №45. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения.

Прибыв по адресу, сотрудники МЧС обнаружили горение частного дома и надворных построек. В 09.40 пожар локализовали, открытое горение ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоответствие противопожарной отступки от дымовой трубы до конструкций бани. Огонь перекинулся с бани на придомовые постройки и чердак жилого дома. Ранее, вечером 10 марта, в Альметьевске на улице Волгоградской произошел пожар в квартире трехэтажного многоквартирного дома.

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Разиль Самигуллин