Продажи книги Майка Омера «Внутри убийцы» выросли в полтора раза после выхода сериала

Фото: Петрова Екатерина

В прокат 22 февраля вышел российский сериал «Внутри убийцы», снятый по мотивам одноименной книги израильского писателя Майка Омера. Книжная сеть «Читай-город» проанализировала продажи криминального романа «Внутри убийцы» за неделю до и после выхода сериала. После выхода первой серии продажи книги выросли в полтора раза. А также на 15% выросли продажи других книг Майка Омера. По сравнению с февралем прошлого года продажи всех произведений писателя, опубликованных на русском языке, выросли на 95%.

По данным «Читай-города», книга «Внутри убийцы» находится на третьем месте в рейтинге зарубежных детективов 2023 года. Она уступает только детективам Агаты Кристи «Десять негритят» и «Убийство в Восточном экспрессе». В рейтинге авторов современной зарубежной прозы Омер выходит в топ-5 наряду с Мосян Тонсю, Ли Бардуго, Норой Сакавич и Харуки Мураками.

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Екатерина Петрова