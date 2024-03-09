Россияне считают Татьяну Ларину главной героиней русской классики

Фото: Петрова Екатерина

Книжный сервис «Литрес» провел опрос среди пользователей, чтобы узнать, кого из героинь русской классической литературы они считают главными представительницами жанра. 75% опрошенных ответили, что им в целом импонируют женские образы в русской литературе, потому что им свойственны стойкость перед трудностями (59%), доброта (52%) и самоотверженность (45%).

Главной представительницей русской классики опрошенные считают Татьяну Ларину (51%), героиню романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». За ней идет Анна Каренина из одноименного произведения Льва Толстого, Маргарита из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», Наташа Ростова из «Войны и мира» и Маша Миронова из «Капитанской дочки».

Недавно мы составили гид по женским персонажам русской литературы. Читайте его здесь.

«В топ-3 попали самые любимые героини читателей — Татьяна Ларина, Анна Каренина и Маргарита. Их объединяет то, что они умели искренне любить, не боялись это показать и могли рискнуть ради избранника всем, даже жизнью. Что же касается Лариной, возглавившей рейтинг, то симпатии респондентов вызывает и то, что она смогла сохранить достоинство в любой ситуации, не сломалась при первом отказе и выстроила жизненную стратегию так, что получила реванш. Удивлена тому, что в списке главных героинь не вижу Настасьи Филипповны — пожалуй, самой яркой женщины в русской литературе. Еще несколько лет назад она неизменно фигурировала во всех рейтингах как самая заманчивая, восхищающая и желанная героиня, с которой многие читательницы чувствуют близость, а читатели — мечтают о такой. Вероятно, наконец-то тренд на осознанность изменил восприятие, и читатели, проанализировав этого персонажа со здоровой позиции, перестали восхищаться и благоговеть перед этой роковой, но травмированной героиней», — прокомментировала результаты опроса шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Среди опрошенных были и те, кому героини русской классической литературы не кажутся привлекательными. Среди причин нелюбви к этим образам такие, как смирение перед жизненными обстоятельствами (77%), отсутствие разнообразия социальных ролей (58%) и устаревший образ женщин (58%).

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Екатерина Петрова