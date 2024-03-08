В 2023 году женщины потратили на книги не менее 6,5 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная книжная сеть «Читай-город» проанализировала данные за 2023 год и специально к Международному женскому дню опубликовала интересные факты о женщинах и книгах. Женская аудитория составляет 70% среди покупателей во всей сети, в прошлом году они потратили на книги не менее 6,5 млрд рублей.

Самой популярной писательницей стала Агата Кристи. Суммарно в прошлом году было продано 263 тыс. экземпляров ее книг. На втором месте оказалась китайская писательница Мосян Тонсю. Она отстает от Кристи совсем немного: тираж проданных книг составил 245 тыс. экземпляров.

В прошлом году наибольший рост интереса среди женщин был в категории турецкая литература (+23%). «Читай-город» связывает это с растущей в России популярностью турецких сериалов. Наиболее продаваемыми книгами в этой категории стали «Ветреный» Сумейе Коч, «Мадонна в меховом манто» Али Сабахаттина, «Чумные ночи» Орхана Памука.

Рецензию на роман Орхана Памука «Чумные ночи» можно прочитать здесь.

Среди нон-фикшн книг абсолютным лидером (и уже не один год) становится книга белорусского психолога Ольги Примаченко «К себе нежно». В 2023 году было продано 82 тыс. экземпляров ее книги.

Еще один женский литературный рекорд поставила психолог и автор книг «Это же ребенок!», «Это же подросток!» и «Это же любовь!» Виктория Дмитриева. Ее встреча с читателями стала самой масштабной за всю историю сети «Читай-город». В московском магазине собралось более двух тысяч поклонников Дмитриевой, а она сама подписывала книги до часу ночи.

С начала этого года самыми активными покупательницами стали женщины с именем Елена. Их было 26,5 тыс. человек. За ними шли Ольги (22 071) и Екатерины (21 624).

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова