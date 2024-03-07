Positive Technologies в IV квартале проведет дополнительную эмиссию акций

Компания Positive Technologies («Группа Позитив», MOEX: POSI), которая занимается кибербезопасностью, планирует провести дополнительную эмиссию акций в IV квартале 2024 года. Планируемый объем первого в этом году дополнительного выпуска акций составит 7,9%.

Дополнительная эмиссия будет учитывать рост капитализации компании за 2023 год и станет единственной в текущем году. Рост капитализации до 2023 года в этой или последующих допэмиссиях учитываться не будет.

Максимальная величина допэмиссии составит 15% на каждый двукратный рост капитализации. Количество выпускаемых акций по итогам года может быть меньше, исходя из потребности компании.

Разработка политики работы с капиталом, в рамках которой будет утверждена дополнительная эмиссия, уже завершена. Текст документа опубликуют после объявления аудированных результатов деятельности компании за 2023 год в середине апреля 2024 года. В документе будут описаны принципы создания резервного пула акций через допэмиссии и обратный выкуп, а также их использования для мотивации контрибьюторов, M&A-сделок, капитальных инвестиций в экспертные лаборатории и другие инфраструктурные проекты.

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