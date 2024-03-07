В России выросли требования к «мягким» навыкам сотрудников в логистике и цепях поставок

В 2023 году вырос спрос на «мягкие» навыки в логистике и цепях поставок. Чаще всего требуются коммуникабельные (+74%), стрессоустойчивые (+55%), клиентоориентированные (+38%), ответственные (+37%) и многозадачные (+6%) сотрудники.

Они умеют расставлять приоритеты, находить новые решения и адаптироваться к изменениям рынка. В этом году будут востребованы адаптивность, инициативность, умение решать проблемы и планировать свое время. К такому выводу пришли эксперты компаний, подготовивших совместный обзор.

По данным hh.ru, спрос на коммуникабельных специалистов в логистике вырос более чем в 1,7 раза. Общительные сотрудники быстрее погружаются в бизнес-среду, а также выстраивают отношения в команде, с клиентами и партнерами.

Стрессоустойчивость также важна для работников логистики. За последние годы в цепях поставок появились дополнительные этапы, из-за чего часто возникают форс-мажоры. Чтобы выстраивать доставку в режиме реального времени, сотрудники должны обладать этим навыком.

Число вакансий для клиентоориентированных сотрудников в логистике выросло на 38%. Важно, чтобы работники умели взаимодействовать с заказчиками и партнерами, проводить переговоры и аргументировать свою позицию.

Также на 37% выросло количество вакансий с обязательным требованием к ответственности сотрудников. Самостоятельность и вовлеченность работника становятся базовыми требованиями на фоне динамичных темпов работы и дистанционного режима труда.

Компании на 10% активнее ищут сотрудников, способных обрабатывать большие объемы информации. Бизнес на 6% чаще привлекает многозадачных специалистов. За два года число вакансий с таким требованием выросло на 141%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин